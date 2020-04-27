بوتين: نركز جميع الجهود حاليا على مكافحة الفيروس التاجي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن جميع الجهود تتركز في الوقت الحالي على مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو لبحث الفيضانات والحرائق في الأقاليم الروسية: "نفهم جيدا أن كل الجهود تتركز حاليا، وفي المقام الأول، على مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأشار بوتين إلى أن ذلك لا يعني التراخي في الانتباه إلى المشكلات الأخرى والتهديدات، خصوصا في فترة الربيع ــ الصيف عندما ترتفع مخاطر الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات.

ومن جانبه أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا 6198 ليصل الإجمالي إلى 87147 حالة.

وذكر بيان المقر أنه: "خلال الـ 24 الساعة الماضية في روسيا، تم تسجيل 6198 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى87147 في 84 إقليماً، وتوزعت الإصابات وفق المناطق: موسكو - 2871، وفي ضواحي موسكو - 638 إصابة...".