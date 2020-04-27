"طبيب أطفال العالم"...الروسي روشار يحتفل بعيد ميلاده وهذه أهم إنجازاته

يطفئ الطبيب الروسي الشهير، ليونيد روشال، اليوم الاثنين، شمعته الـ87، محتفلا بعيد ميلاده الذي يشاركه فيه الكثيرون حول العالم، نظرا لما قدمه من إنجازات وبحوث في تطوير طب الأطفال ليتم منحه في عام 1996 لقب "طبيب أطفال العالم".

تنقل روشار بين العديد من دول العالم التي ضربها عدد من الكوارث، ليقدم خدماته الطبية في مجال طب الأطفال.

من أرمينيا التي ضربها زلزال، إلى رومانيا والعراق والشيشان تنقل الطبيب الروسي، ليترأس في عام 1992 الصندوق الدولي لمساعدة الأطفال أثناء الكوارث.

#OTD in 1933 the world-renowned #Russian #pediatrician @Leonid_Roshal was born. Among his many occupations, he is the President of the International Charity Fund to Help #Children in Disasters and Wars. In 1996, Journalists awarded him the title of Children's #Doctor of the World pic.twitter.com/IrQKgExj9q — Russia 🇷🇺 (@Russia) April 27, 2020

وقام بعدها بإنشاء برنامج تدريبي للأطباء لمساعدة الأطفال في المواقف الحرجة.

كما قام روشال بتغيير طرق علاج أمراض الرئتين والأمعاء لدى المرضى الصغار، ليقدم الكثير من الأطباء حول العالم أطروحاتهم الطبية حول هذه الطرق الجديدة، بحسب ما نشر موقع "إزفيستيا" الروسي.

وبفضل جهوده، تم إنشاء معهد أبحاث جراحة الأطفال، ليستقبل المعهد كل عام نحو 90 ألف طفل، كما يخضع أكثر من 3.6 ألف طفل لإعادة التأهيل في المركز كل عام.