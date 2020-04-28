نوفاك: ستساهم صفقة "أوبك +" بتوازن السوق ولكن لن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن دخول اتفاق "أوبك +" حيز التنفيذ في أيار / مايو القادم سيساهم في تحقيق التوازن في السوق، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في أسعار النفط في المستقبل القريب.

وقال نوفاك لمجلة "إنيرفيتيتشيكايا بوليتيكا" الروسية: "نتوقع في مايو مع دخول صفقة أوبك + حيز التنفيذ تحقيق توازن تدريجي في السوق... ولكن في المستقبل القريب، لا ينبغي توقع زيادة كبيرة في سعر البرميل بسبب وحود تخمة في السوق".

وأضاف نوفاك أن موازنة السوق يمكن أن تبدأ في النصف الثاني من العام بالتوازن مع انتعاش الطلب.

وتوصلت مجموعة "أوبك +" في 12 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.

وتم الاعتماد على الاتفاقية التي كانت متبعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تم اعتماد إنتاج 11 مليون برميل في اليوم، حيث سيتم حساب الانخفاض في جميع المراحل الثلاث، وبالتالي، فإن دول صفقة "أوبك +" ملزمة بخفض إنتاج النفط بنسبة 23٪ و18٪ و14٪ على التوالي.