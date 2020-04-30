المتحدث باسم الرئاسة الروسية: على عكس أمريكا لم تحدث بأي منطقة في روسيا كوارث إنسانية بسبب كورونا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه على عكس الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحدث بأي منطقة في روسيا كوارث إنسانية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع "إر تي في إي": "الحمد لله، لم تحدث أي كوارث إنسانية في أي منطقة من مناطق روسيا. للأسف الشديد وقعت كوارث إنسانية في بعض الولايات الأميركية وفي المقام الأول في نيويورك".

وأضاف "حدث محزن للغاية، الضغط وانهيار نظام الرعاية الصحية ، وهو أمر تم تجنبه في روسيا، وبالمقام الأول بمدينة موسكو".

وتابع أن الكرملين يأمل بأن تكون روسيا قد بلغت مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا بالوقت نفسه ان كل شيء سيعتمد على الانضباط والالتزام بالعزل الذاتي خلال عطلة أيار/ مايو.

وقال بيسكوف: "أعتقد هذا ما نريده جميعنا (بلوغ ذروة الفيروس)، كونه قبل البدء باتجاه ثابت نحو انخفاض عدد الإصابات، ينبغي علينا بلوغ (الذروة ) التي طال انتظارها".

وأضاف "نأمل بخجل ان يكون حدث ذلك الآن- الأفضل أن نكون متفائلين".

وبالوقت نفسه أكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الكثير من النواحي (المتعلقة بفيروس كورونا) ستتوقف على مدى الانضباط خلال عطلة مايو، واحترام نظام العزل الذاتي حتى 11 أيار/ مايو.