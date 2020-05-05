عالم روسي يجادل نظيره السويدي حول تدابير مكافحة فيروس كورونا

علق عالم الفيروسات الروسي، أناتولي الشتيين، على تصريح عالم الأوبئة السويدي ومستشار الحكومة السويدية، يوهان جيسيك، حول الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وقال الشتيين: "هناك خبراء يفكرون في أن لمس الوجه بأيد قذرة هي الطريقة الوحيدة للإصابة بفيروس كورونا"، مستشهدا بطبيب أمريكي تفاخر بأنه لا يوجد أي إصابة في فريقه بسبب عدم الغسل المتكرر لليدين، وفي المقابل كان كل الأطباء في الفريق الأمريكي يرتدون سترات واقية.

وكان عالم الأوبئة السويدي يوهان غيزكي، قد أكد في مقايلة مع وسائل الإعلام الروسية على وجود سببين فقط للإصابة بالفيروس التاجي، وهما عدم غسل اليدين وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وعارض العالم السوديدي قرار إغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية وتطبيق الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن الإحراءات ليس لها أي مبرر علمي.

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا 252 ألفا، كما تخطى عدد المصابين به 3 ملايين و659 ألفا في جميع أنحاء العالم، تعافى منهم مليون و203 آلاف.