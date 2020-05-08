طائرة روسية محملة بأنسولين تهبط في فنزويلا وتعيد على متنها مواطنين روس

أعلن السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك-باغداساروف، اليوم الجمعة، أن طائرة تحمل دفعة أنسولين من شركة "غيروفارم" الروسية، هبطت في كاراكاس، وأنها ستعيد الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة يوم غد إلى وطنهم.