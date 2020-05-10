"روسكوسموس" تؤكد انفجار خزان صاروخ في المدار

أكدت شركة "روسكوسموس" الحكومية انفجار خزان وحدة التسريع "فريغات-سي بي" في المدار، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للشركو اليوم الأحد 10 مايو/ أيار.

وقالت الخدمة الصحفية "وفقا لتقارير تسنيماش، على أساس تحليل معلومات القياس لنظام التحذير الآلي من المواقف الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض، تم تأكيد تدمر خزان الوحدة".

الوحدة التي يتم التحدث عنها استخدمت في عام 2011 لإيصال القمر الصناعي "سبيكتر-إر" إلى المدار.

تجمع "روسكوسموس" مجموعة مفصلة من معلومات القياس، توضح عدد ومعلمات مدارات الشظايا وتحلل موثوقيتها.

وكان قد أعلن سرب مراقبة المجال الفضائي الأمريكي الثامن عشر على صفحته على تويتر أن خزان من وحدة التسريع "فريغات-سي بي" انفجر في الفضاء في 8 مايو/ أيار، مما أدى إلى تشكل 65 شظية.