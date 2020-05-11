الرئيس بوتين يتوجه بكلمة للشعب الروسي خلال ساعات

يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم بكلمة إلى الشعب الروسي، بشأن الوضع الصحي في البلاد والتدابير الجديدة لدعم المواطنين والاقتصاد.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، في هذا الصدد: "يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد ظهر اليوم بكلمة للشعب الروسي. سيكون الحديث عن الوضع الصحي والتدابير الجديدة لدعم المواطنين واقتصاد البلاد".

وألقى الرئيس الروسي بوتين خطابا للشعب في بداية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، دعا خلاله المواطنين إلى البقاء في المنزل، ووقف الأعمال خلال شهر نيسان/ إبريل.

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 656 11 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 221 ألف و 344 حالة.

وكان المكتب الصحفي لهيئة حقوق المستهلك الروسية قد أعلن صباح أمس الأحد، عن إجراء أكثر من5 ملايين فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.