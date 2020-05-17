روسيا تزيل القيود المفروضة على عودة الرياضيين والمدربين الأجانب إلى البلاد

نشر موقع مجلس الوزراء الروسي مرسوما، عبر الانترنت، يقضي بإزالة القيود المفروضة على عودة الرياضيين والمدربين الأجانب إلى البلاد، ينطبق ذلك على أولئك الذين لديهم عقد عمل مع منظمة رياضية روسية، مثل كل من وصل من الخارج.

وسيكون الرياضيون تحت إشراف الأطباء، كما سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأوقفت روسيا على خلفية جائحة الفيروس التاجي في 27 مارس/آذار رحلاتها الجوية مع دول أخرى، باستثناء التصدير والشحن والبريد، والرحلات الإنسانية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، تسجيل 119 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، في ارتفاع طفيف بـ6 حالات عن الأمس، ليبلغ الإجمالي 2573 حالة.

وقال مقر عمليات مكافحة الفيروس، في بيان، اليوم السبت: إن "روسيا سجلت 9200 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ(10598) أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 272043 حالة".