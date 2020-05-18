ريابكوف: موسكو وواشنطن تناقشان مسألة إرسال أجهزة التنفس الاصطناعي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو وواشنطن تناقشان مسألة إرسال أجهزة التنفس الاصطناعي من الولايات المتحدة إلى روسيا.

وقال ريابكوف خلال محاضرة مرئية ألقاها لطلاب معهد العلاقات الدولية في موسكو: "قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بعد أن أطلقت الولايات المتحدة إنتاجًا ضخمًا لأجهزة التنفس الاصطناعي، فإنها ستكون جاهزة للمشاركة معنا. نحن نرحب بهذا الموضوع ويتم الآن مناقشة هذه المسألة. نحن نعتبر مثل هذه المساعدة أمرا طبيعيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 8926 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 3238 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 290678 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3238 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

وأشار المقر إلى تسجيل 91 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 2722 شخصا.