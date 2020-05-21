مدفيديف حول عواقب كورونا: "العالم سيصبح مختلفا دون شك"

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، متحدثا عن عواقب وباء الفيروس التاجي، أن العولمة ستظل قائمة، ولكن العالم سيصبح "مختلفا بلا شك".

موسكو - سبوتنيك. قال مدفيديف، خلال مؤتمر عبر الفيديو "ستارتاب فايلج": "من المرجح أن تُغلق الأسواق وتضيق لفترة طويلة قادمة، ولكن هذا لا يعني أن العولمة كحركة معينة في السنوات الأخيرة قد انتهت. العالم المرتبط ببعضه سيبقى، بيد أنه سيكون مختلفا بالتأكيد".

وأشار مدفيديف إلى أنه لا شك في أن التكنولوجيات الرقمية ستظل قائمة بعد الجائحة، وفي الوقت نفسه، ووفقا له، فإن الشفافية في أوقات الأزمات شرط للبقاء على قيد الحياة.

وأردف قائلا بهذا الصدد "نحن بحاجة إلى تبادل المعلومات - المعلومات العلمية والمعلومات العملية والمهارات وأنواع مختلفة من الحلول التكنولوجية".

ويرجح الكثيرون من الساسة والخبراء في مختلف العالم أن تأثير جائحة كورونا المستجد سيستمر لمدة طويلة وأنه حتما سيغير العالم وينقله إلى مرحلة جديدة.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تعتبر بلاده بمثابة الأب الروحي للعولمة الحديثة، لأنها كانت وعلى مدى عقود من الزمن من أكبر المنظرين والداعمين لهذه العولمة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر أن عصر العولمة قد انتهى.