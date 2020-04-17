ميدفيديف يعلق على المصدر الأول لظهور فيروس كورونا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إنه من غير المحتمل أن يكون من الممكن تحديد المصدر الأول لأصل الفيروس التاجي.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف لوكالة سبوتنيك: "إذا كنت تريد معرفة رأيي، فأنا لست متأكدا على الإطلاق من أننا سنحدد المصدر الأول لهذا الفيروس، لأن الفيروسات، في الواق ، هي أقدم العوامل البيولوجية على وجه الأرض..".

وأضاف ميدفيديف "السؤال الوحيد هو كيف سنحاربه (فيروس كورونا)، كيف سنقضي عليه عندما تظهر الأدوية المناسبة وما إلى ذلك، إلى هذا يجب توجيه جهودنا المشتركة. لا لمعرفة من هو على حق، أو على من يقع اللوم. الآن نحتاج فقط لمحاربة هذا معا. آمل أن نعي هذا".

وتابع ميدفيديف "دعونا نبدأ بحقيقة أن التدابير يجب أن تكون مناسبة للوضع الذي يقع فيه أي بلد يعاني من هذا الوباء، وباء الفيروس التاجي المستجد. في الواقع، كانت التدابير مختلفة وتعتمد هذه التدابير على شدة الفيروس وطبيعة العلاقات، إذا صح التعبير، السائدة في المجتمع ".

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وسبق لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أن أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 32008 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 41 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 273 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).