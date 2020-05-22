شركة روستيخ: الجيش الروسي يستلم أحدث نظام مدفعية "كواليتسيا - إس في"

أفاد ممثل شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات البرية الروسية استلمت أحدث أنظمة مدفعية "كواليتسيا – إس في" ( "التحالف – إس في") لإدخالها في الخدمة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو أول تسليم لنظام مدفعية "كواليتسيا إس في" المتخصص، لأنواع من القوات المسلحة. أساس قوته النارية هو مدفع عيار 152 ملم مع سرعة إطلاق أكثر من 10 طلقات في الدقيقة، وهو أعلى من سرعة إطلاق أنظمة المدفعية الأخرى. وفقًا لخصائصه التكتيكية والتقنية الرئيسية - معدل سرعة إطلاق النار، المدى ، دقة الرماية - "كواليتسيا – إس في" متفوق على نظرائه المحليين والأجانب".

وأضاف محاور الوكالة: "إحدى ميزاته الرئيسية [للنظام] هي القدرة على التحكم عن بعد في إطلاق النار ، ويتم ضمان دقتها من خلال نظام التحكم الآلي في عمليات تصويب الأسلحة واختيار الأهداف والملاحة".

ويذكر أن نظام "كواليتسيا –إس في" متخصص في تدمير الأسلحة النووية التكتيكية والمدفعية وبطاريات الهاون والدبابات وغيرها من المركبات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات والأفراد وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ومراكز القيادة، وكذلك في تدمير التحصينات الميدانية ومنع مناورة احتياطيات العدو بعمق دفاعه.