روسيا تعلن عن إيقاف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

أعلنت وزارة الاتصالات الروسية، اليوم الخميس، عن إلغائها لبطاقة المشجع التي كانت معتمدة كورقة ثبوتية رسمية خلال بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "اتخذ هذا القرار بسبب تأجيل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباريات بطولة يورو 2020 حتى عام 2021.

وأشارت الوزارة أن "هذه الإجراءات المتخذة تعد عادية وسيتمكن أصحاب البطاقات من إعادة تفعيلها في الوقت القريب قبيل بدء بطولة كأس أوروبا بكرة القدم".

وقالت الوزارة إن هذه البطاقة كانت تخول صاحبها دخول روسيا من دون تأشيرة دخول.

وتوقفت بطولات الدوري الكبرى في أوروبا نتيجة انتشار فيروس كورونا كما تأجلت بطولات الأندية والمنتخبات.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) تأجيل بطولة اليورو 2020 إلى 2021 بسبب وباء الفيروس المستجد.