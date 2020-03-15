الاتحاد الإيطالي سيطلب تأجيل بطولة أوروبا 2020

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الاتحاد سيطلب تأجيل بطولة أوروبا 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا على أمل إكمال موسم دوري الدرجة الأولى.

وأبلغ جابرييلي جرافينا شبكة سبورت ميدياست التلفزيونية: "سنطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بطولة أوروبا. سنحاول إكمال الموسم لأنه العدل والأمر الصائب بعد التضحيات الكبيرة والمالية التي قدمتها أنديتنا".

وتوقفت بطولات الدوري الكبرى في أوروبا نتيجة انتشار فيروس كورونا كما تأجلت بطولات الأندية والمنتخبات.

وسينضم ممثلو الأندية وبطولات الدوري واللاعبين إلى الاتحادات الوطنية في مؤتمر طارئ عبر الهاتف ينظمه اليويفا بعد غد الثلاثاء.

وستضم المناقشات بطولة أوروبا 2020 التي تقام في 12 دولة أوروبية من بينها إيطاليا في الفترة من 12 يونيو/حزيران وحتى 12 يوليو/تموز.

وقال جرافينا إنه يتمنى إنهاء دوري الدرجة الأولى بحلول 30 يونيو لكنه لم يستبعد مد البطولة لشهر آخر.