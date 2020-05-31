الكرملين يكشف عن تفاصيل العرض العسكري بعيد النصر على الفاشية في موسكو

كشف الكرملين، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على الفاشية المقرر تنظيمه في المستقبل القريب في موسكو بعد تأجيله بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدعوين وضيوف أخرين سيكونون على المنصة الرئيسية خلال المناسبة".

وجاء تصريح بيسكوف بعد سؤال بشأن طريقة تنظيم العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على الفاشية.

وأشار بيسكوف إلى أن التنظيم سيكون كما كان مسبقا ولن يتغير شيئا وستشهد المنصة الرئيسية العديد من الرؤساء والشخصيات الأجنبية.

وخلص بيسكوف قائلا: "دعونا نأمل أنه في الوقت المناسب للعرض العسكري سيكون وباء فيروس كورونا قد انتهى إلى غير رجعة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موعد إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية، في 24 حزيران / يونيو المقبل.