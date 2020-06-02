سيمونيان: يمكن التفكير في تقديم شكوى للمحكمة حول اعتداءات الشرطة على الصحفيين في أمريكا

أعلنت رئيسة تحرير وكالة "روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن التفكير في تقديم شكوى للمحكمة ضد الشرطة الأمريكية التي هاجمت صحفيي الوكالة في مينيابوليس وواشنطن.

وقالت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك": "خلال 3 أيام الماضية قامت الشرطة الأمريكية بمهاجمة صحفيي وكالتنا مرتين – مرة مراسل "ريا نوفوستي" في مينيابوليس ومرة منتج "سبوتنيك" في واشنطن، في المرتين كان صحفيونا يظهرون بطاقاتهم الإعلامية ويصرخون بصوت عال بأنهم صحفيون، لم يمنع شيء أفراد الشرطة من رؤيتهم وسماعهم".

وتابعت: "هذا الشيء حدث أيضاً مع زملائنا من وسائل الإعلام الأمريكية في هذه الأيام، في دولة قانون كان بالطبع يمكن تقديم شكوى إلى المحكمة، لكن في أمريكا المعاصرة لا يوجد أي أساس للاعتقاد بأن المحكمة ستتصرف أفضل، ومع ذلك سنفكر".

هذا وكانت عناصر الشرطة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، قد أطلقت اليوم الثلاثاء، الرصاص المطاطي على الصحفية نيكول روسيل، مراسلة وكالة "سبوتنيك"، أثناء تغطيتها للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد، على يد الشرطة. ووفقا لروسيل، عندما ذكرت، بأنها صحفية، قامت الشرطة بإطلاق قنبلة "ستينجر" ما سبب لها ثلاث إصابات مؤلمة.

يذكر أن وكالة الأنباء الدولية الروسية "روسيا سيغودنيا"، طالبت الأحد الماضي، السلطات الأمريكية بفتح تحقيق حول ما قام به ضباط الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع ضد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.