إلقاء قنبلة على مراسلة "إن بي سي" على الهواء أثناء الاحتجاجات.. فيديو

أصيبت جو لينغ كينت مراسلة "إن بي سي نيوز" بقنبلة يدوية خلال بث مباشر في ولاية سياتل، أثناء تغطيتها للاحتجاجات المناهضة للعنصرية القائمة على خلفية قتل الشاب الأسمر جورج فلويد.

وغردت المراسلة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "مرحبا جميعا، لحسن الحظ، فريقنا بأكمله على ما يرام وآمن، أنا بخير تمامًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتابعت: "آسفة جدا على الكلمات البذيئة .. وشكرا على الرسائل والمكالمات والتغريدات الجميلة".

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.