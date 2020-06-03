"لوك أويل" تخفض إنتاج النفط في العراق إلى 70 ألف برميل يوميا

أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية عن تخفيض إنتاج النفط في مشروع "غرب القرنة 2" في العراق بمقدار 70 ألف برميل يوميا بموجب اتفاقية "أوبك +".

وقالت الشركة في بيان: "انخفض إنتاج النفط في بعض المشروعات الدولية، وعلى وجه الخصوص في مشروع غرب القرنة 2 في العراق، حيث انخفض الإنتاج بمقدار 70 ألف برميل يوميا".

واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل المنصرم، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في أيار/ مايو وحزيران/يونيو، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتتم التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما تخفيض 11 مليون برميل يومياً، من الكمية الكلية المتفق عليها والتي ستكون، بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.