رجل روسي يتفاجأ بقيود مكافحة كورونا عند استيقاظه من الغيبوبة

عرف أحد سكان موسكو في نهاية مايو/ أيار فقط عن انتشار الفيروس التاجي في روسيا، بعد أن كان في غيبوبة لشهرين بعد إجراء عملية طارئة، وفوجئ بالقيود المفروضة.

القصة التي أخبر عنها كل من الطبيب وزوجة المريض لمراسل "نوفوستي" حدثت في المستشفى السريري المركزي.

قال جراح الأعصاب في المستشفى السريري المركزي أندريه ريوتوف إنه تم إدخال الرجل إلى المستشفى في 6 مارس آذار، حيث تم إجراء عملية له بنجاح، على الرغم من المرض الصعب، ولكن بعد أسبوع فقط دخل المريض في غيبوبة. بعد ستة أيام من العملية، دخل في غيبوبة عميقة وتم نقله إلى العناية المركزة. ثم تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي الذي كان يجب علاجه. حتى أنهم اشتبهوا في الإصابة بفيروس كورونا، لكن كل التحاليل أسفرت عن نتائج سلبية".

قالت زوجة المريض إنه في ذلك الوقت، بالطبع، سمعوا عن فيروس كورونا، لكنه لم ينتشر بعد في روسيا. وفترة الذروة في موسكو، في الواقع، لم تكن موجودة".

بعد خمسة أسابيع، استيقظ الرجل من الغيبوبة. وفقا لزوجته، في ذلك الوقت كانا يتحدثان على الهاتف عبر الفيديو، كان لا يزال ضعيفًا - يمكنه أن يرمش أو يومأ بردة فعل. لم يخبره الأطباء ولا مقدمو الرعاية عن الفيروس، حتى لا يقلق.

ولكن في مرحلة ما، طرق الرجل باب مكتب جراح الأعصاب ريوتوف للتحدث. وقال ريوتوف: "نهض، ذهب إلى باب مكتبي، طرق، وقال: هل يمكنني التحدث معك؟ لدي الكثير من الأسئلة. ماذا يحدث في العالم؟ "أين زوجتي؟".

ثم أخبر الطبيب المريض عن انتشار فيروس كورونا في روسيا والقيود المفروضة على زيارة المستشفيات. في وقت لاحق، أخبرته زوجته عن الحياة الجديدة في موسكو. وعن القيود التي تم اتخاذها بسبب الفيروس.