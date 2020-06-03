ترامب يعلن عن رغبته في عقد "معاهدة نووية" مع روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء أجراه مع راديو "فوكس" اليوم الأربعاء عن رغبته في عقد "معاهدة نووية" مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع راديو "فوكس" ردا على سؤال حول روسيا: "أرغب في معاهدة نووية، ذرة آمنة، لأن هذه هي أكبر مشكلة في العالم".

من جانبه علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريح ترامب قائلا:"وزراء الخارجية يجب أن يكثفوا العمل مع الأحذ بعين الاعتبار أن معاهدة ستارت 3 ستنتهي قريبا".

وكانت معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت – 3" قد وقعت في عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011، وهي لا تزال المعاهدة الوحيدة السارية حاليا للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، وتنتهي صلاحيتها في شباط / فبراير 2021.