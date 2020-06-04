رئيسا هيئة الأركان العامة الروسية والأمريكية يناقشان قضايا ذات اهتمام مشترك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، ناقشا، اليوم الخميس، عبر الهاتف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع إنه في 4 حزيران/ يونيو، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال الأمريكي مارك ميلي. وناقشت الأطراف القضايا ذات الاهتمام المشترك".