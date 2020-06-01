البيت الأبيض: بوتين وترامب ناقشا أهمية الحد من التسلح

قال البيت الأبيض إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا الحاجة إلى "تحكم فعال" في الحد التسليح.

واشنطن – سبوتنيك. ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية النظام الفعال للحد من التسلح والتقدم نحو عقد قمة مجموعة السبع، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير.

وقال دير عبر تويتر: "ناقش الرئيس ترامب والرئيس بوتين آخر الجهود الرامية إلى دحر جائحة الفيروس التاجي وإعادة فتح الاقتصادات العالمية". "كرر الرئيس ترامب أيضا الحاجة إلى تحديد الأسلحة بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان التقدم نحو عقد قمة السبع الكبار".