بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي... شركات دوائية تستثمر في إنتاج لقاحين ضد كورونا

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أن الصندوق والشركة الروسية لتصنيع الأدوية "سيستيما" وشركتها الدوائية "ألييوم"، وكذلك شركة "ر-فارم"، يعتزمون الاستثمار في إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا بالاشتراك مع مركز "غاماليي" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال دميترييف، خلال اجتماع عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "اليوم هي المرة الأولى، التي نعلن فيها، أننا مع شركتنا الاستثمارية "ألييوم" ومجموعة " سيستيما" و "ر-فارم"، سنستثمر في إنتاج لقاحين مع معهد "غاماليي". نعتقد، أن هذا اللقاح يظهر نتائج جيدة. وبمجرد توفيره لروسيا، قد يكون أحد اللقاحات الرائدة في العالم".

وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق، أنه يتم حاليًا تطوير 47 لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا، في 14 منصة.

وقبل ذلك أعلن المدير العام لمركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوكوف، أن عملية دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا المستجد على 300 متطوع سيتم الانتهاء منها في حزيران/ يونيو، ويتوقع المركز تسجيله في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان لمحاولة إنتاج لقاح مضاد للفيروس.