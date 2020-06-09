وزارة الدفاع الروسية توقع اتفاقا لاستلام دفعة من منظومات "إس 400" و"إس 350"

أعلنت مصانع "ألماز أنتي" الروسية لصناعة الأسلحة عن توقيعها اتفاقا مع وزارة الدفاع الروسية سيتم بموجبه تسليم الأخيرة ثلاثة منظومات "إس 400" وأربعة منظومات من طراز "إس 350" الصاروخية.

نقلت وكالة "سبوتنيك" بيان المجموعة الصناعية الروسية "ألماز أنتي" جاء فيه: "وقعت مجموعة "ألماز أنتي" ووزارة الدفاع الروسية عقدا لتوريد ثلاثة منظومات "إس 400" الصاروخية وأربعة أنظمة جوية من طراز "إس 350" الصاروخية".

وأضاف البيان: "سيتم نقل جميع المعدات إلى القوات المسلحة الروسية في موعد لا يتجاوز عام 2023".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-350 "فيتياز" هي عبارة عن قاذف صواريخ ذاتي الحركة يعمل بالتعاون مع محطة رادار ذات مجال بحث شامل مع فحص إلكتروني للفضاء ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي.أي.إز".

وتحتوي منظومة "إس-350" على 12 صاروخا اعتراضيا من طراز "9إم96" و"9إم100"، وتستطيع أن تضرب 16 طائرة مهاجمة أو 12 صاروخا بالستيا في آن واحد، وتتعقب 32 هدفا على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30000 متر.