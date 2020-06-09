روسيا مستعدة لحوار مع أمريكا بشأن سوريا واتفاقات منع الحوادث العسكرية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استعدادها إجراء حوار مع أمريكا بشأن سوريا وبشأن منع الحوادث العسكرية الخطيرة بالاعتماد على التجربة السورية.

وعبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، حول العلاقات الخارجية الروسية الأمريكية، عن اهتمام موسكو بالعمل مع الولايات المتحدة لتحسين الاتفاقات بشأن منع الحوادث العسكرية الخطيرة على أساس الخبرة المكتسبة في سوريا بهذا المجال.

وقال ريابكوف في مؤتمره الصحفي: "نحن في حوار مكثف للغاية ومهني مع أمريكا من خلال القنوات العسكرية، ونعمل على حل النزاعات، وهذه تجربة جيدة".

وحول الحوار مع أمريكا من أجل سوريا قال ريابكوف: "سنوسع الحوار مع أمريكا وإذا استجابت لذلك وأرادت ذلك، فنحن من جانبنا مستعدون".

وأضاف ريابكوف: "نأمل أن نتمكن من استخدامه (الحوار) في حالات أخرى. ونؤكد من جديد اهتمامنا بتحسين الاتفاقية الثنائية مع أمريكا لمنع الحوادث العسكرية الخطيرة، وتفعيل هذه الأنشطة والاتفاقيات لتجنب الحوادث العسكرية الخطيرة على أساس التجربة السورية".