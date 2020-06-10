الدفاع الروسية: اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد".



وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم اختيار المجموعة الأولى من المتطوعين (من الجيش والمتقاعدين)".

وتابع البيان، "يتم عزل 50 متطوعا عسكريا لمدة 14 يوما للمشاركة في التجارب السريرية للقاح يكافح فيروس كورونا المستجد".

وأضحت الدفاع الروسية، أن "المجموعة الثانية شملت مجموعة من المتطوعين المدنيين".

وأشار البيان إلى أن جميع المشاركين يخضعون لفحص طبي صارم، ولن يسمح لهم المشاركة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا إلا بعد استلام نتائج التقارير الطبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء 2 يونيو/حزيران الجاري، أنه سيتم إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"، في المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط .

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح، في وقت سابق، باجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو/ تموز.