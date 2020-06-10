بعد مرور نصف قرن... مباراة بالشطرنج بين "الأرض والفضاء"... فيديو

نظمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مع متحف علوم الفضاء واتحاد الشطرنج الروسي، مباراة شطرنج يوم أمس الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران، وشارك في المباراة كل من أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر من محطة الفضاء الدولية ضد بطل العالم مرتين سيرغي كارياكين من الأرض.

المباراة أقيمت بعد نصف قرن بالضبط من أول لعبة شطرنج "كوزموس - إيرث" التي تم لعبها في 9 يونيو 1970.

ومنح رائدا الفضاء شرف البدء بالحركة الأولى، لينتهي اللقاء بالتعادل، في الوقت الذي وصف به إيفانيشين نتيجة التعادل بـ"الشرف الكبير" وعدم الخسارة أمام بطل العالم كارياكين.

من جهته وصف كارياكين اللقاء بالمثير وبأن نتيجة التعادل كانت طبيعية، مضيفا "أستطيع القول أن دماغ الإنسان يعمل بشكل جيد للغاية في الفضاء".

وطالب كارياكين بإجراء هكذا مباريات أكثر من مرة كل 50 سنة.

ونقلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" المباراة مباشرة عبر "يوتيوب".