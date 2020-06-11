بوتين والعاهل الأردني يبحثان الوضع في سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني الملك عبد الثاني، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى التسوية في الشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان، اليوم الخميس: "تبادل القادة وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة الخاصة بجدول الأعمال الإقليمي، وخاصة الوضع في سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

وأضاف البيان أن بوتين وعبد الله الثاني ناقشا أيضا الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس التاجي، وأشارا إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتغلب على آثار الوباء، معربان عن استعدادهما للمشاركة في مثل هذا العمل المشترك.

هذا وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، امس الأربعاء،عن قلقهما البالغ إزاء تواصل العمليات العسكرية في ليبيا.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان، أمس الأربعاء: "خلال مناقشة مستفيضة للوضع في ليبيا، أعرب الطرفان عن القلق العميق إزاء الاشتباكات الواسعة النطاق الجارية في البلاد، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار".

من جانبها، قالت الرئاسة التركية، في بيان: "خلال المكالمة الهاتفية اليوم، ناقش أردوغان وبوتين الوضع في ليبيا وإدلب، فضلا عن القضايا الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الرئيسان إلى مكافحة فيروس كورونا والخطوات، التي يمكن اتخاذها في فترة ما بعد الوباء".

هذا وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.