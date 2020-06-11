المراكز التجارية تفتتح في ضواحي موسكو 25 يونيو

أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، أنه سيتم افتتاح المراكز التجارية والترفيهية في ضواحي موسكو اعتبارا من 25 تموز/يونيو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" تابعة لفوروبيوف: "وقع أندريه فوروبيوف على قرار يسمح بتسهيل عمل المنظمات في ضواحي موسكو. اعتبارا من 25 يونيو 2020 سيتم استئناف التجارة والخدمات دون قيود في المحلات والمراكز التجارية".

ويذكر أن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن الإثنين، رفع جميع القيود الخاصة بالعزل المنزلي إبتداء من الثلاثاء، 9 حزيران/يونيو.

وكان قد وقع سوبيانين، في وقت سابق من الشهر المنصرم، على قرار بشأن تمديد وضع العزل الذاتي في العاصمة والإجراءات التقييدية الأخرى حتى 14 حزيران/يونيو، على خلفية انتشار "كوفيد-19".