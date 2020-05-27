عمدة موسكو يعلن افتتاح جزء من قطاع الخدمات اعتبارا من 1 يونيو

أقترح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، إعادة فتح جزء من الخدمات المحلية في العاصمة اعتبارا من 1 يونيو.

موسكو - سبوتنيك. وقال عمدة موسكو خلال حديثه مع الرئيس الروسي: "افتتاح جزء من الخدمات المحلية التي لا تتطلب تواصلا طويلاً مع الزبائن، مثل: أماكن غسل وتنظيف الملابس ومحلات التصليح وما إلى ذلك".

وأضاف سوبيانين: "لعل أهم شيء بالنسبة للمواطنين في هذه الأشهر التي أمضاها الكثير منهم في المنزل بدون حتى التنزه، هو الحصول على فرصة لمغادرة المنزل، والتنزه على طول الشارع وفي الحدائق والمتنزهات".

وتابع عمدة موسكو أن هذا قرار صعب للغاية بالنسبة للسلطات: "نقترح القيام بذلك في وضع الاختبار ووضع جدول زمني يمكن للمواطنين الذين يعيشون في منازل معينة الذهاب للتنزه".

وأكد سوباينين أن هذا المقترح سيمتد لفترة "أسبوع أو اثنين، لنرى كيف سيتطور الموقف، معتقدا أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الأربعاء، أن العاصمة موسكو سجلت خلال الـ 24 الساعة الماضية 2140 حالة إصابة.

وأشار مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال 24 ساعة، بلغ 11 ألف 097 شخصا، من بينهم 5839 في موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 142 ألف 208 شخصا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، إن الخبراء يرون أن روسيا قد تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا. وقبل ذلك رجح علماء مختبر "لوس ألاموس" الوطني الأمريكي، احتمال تجاوز روسيا لذروة وباء فيروس كورونا المستجد بـنسبة 67 في المئة.