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    رئيس وكالة روسيا سيغودنيا دميتري كيسيليوف خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية أندريه ستينين للتصوير الصحفي في نسخته الخامسة

    مسابقة أندريه ستينين الدولية تعلن عن الفائزين في العام 2020

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    روسيا
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    أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي عن اختيارها للفائزين المشاركين، وذلك بعد مشاركة ضمت الآلاف من أكثر من 75 دولة في العام 2020.

    واستطاعت اللجنة المسؤولة عن اختيار المتسابقين والمشاركين من تقليص عدد المشاركين بعد اختيار الأعمال الأفضل حيث توصلوا إلى قائمة مختصرة ضمت أبرز وأجمل الأعمال وتمثلت فيها 19 دولة وهي روسيا والولايات المتحدة، فرنسا، الهند، إيطاليا، إسبانيا، إيران، بالإضافة إلى كل من بنغلاديش وألمانيا.

    كما ضمت اللائحة مشاركين من المجر وتركيا، روسيا البيضاء، جنوب أفريقيا، الصين، وللمرة الأولى شملت أعمال المصورين من المملكة المتحدة والنمسا والأرجنتين والبرازيل وهايتي.

    وبحسب اللجنة فقد تميزت أعمال العام الجديد بالطرافة من خلال تقاطع الرسم والجمال البصري، حيث يسعى بذلك الصحفيون الشباب إلى التعبير عن المشاكل والأزمات الأكثر إلحاحا في يومنا هذا ومن أبرزها القضايا السياسية والاجتماعية وصولا إلى القضايا البيئية.

    وفي حديثها عن الفائزين لعام 2020 ، قالت المسؤولة عن مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، رئيسة المشاريع البصرية في وكالة "سبوتنيك" أوكسانا أولينيك: "فلسفة المحيط الهادئ ومشاكل المحيطات، وإحياء المهن الغريبة في الهند الحديثة والحفاظ على التوازن البيئي في الكونغو، وتفشي فيروس إيبولا في القارة الأفريقية والتقاليد الدينية للدول الصغيرة - هذه مجرد قائمة صغيرة من المواضيع التي تثير الفائزين في مسابقة ستينين".

    وأضافت قائلة: "في التصوير الصحفي اللشباب، لا يوجد مفهوم لموضوع "مغلق" أو "عابر". وفقا للمتسابقين لدينا، في العالم الحديث لا توجد كوارث منفصلة وكل شيء متصل بالآخر".
    وستعلن اللجنة التحكيمية عن الترشيحات النهائية للمسابقة في سبتمبر/أيلول القادم على موقع المسابقة الرسمي:  stenincontest.ru | stenincontest.com.
    كما تخطط المسابقة لإطلاق العرض التقليدي للفائزين في مدن العالم بحلول نهاية العام.

    معرض أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف
    © Sputnik . Egnassio Amiconi
    افتتاح معرض الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

    عن المسابقة
    تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا"تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت الانتباه إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث. وتعتبر منصة للمصورين الشباب أصحاب الموهبة، حيث يوجهون انتباهنا إلى الناس والأحداث القريبة منا.
    في عام 2020 الشركاء الرسميون للمسابقة: موقع المعلومات والأخبار فيستي رو، القناة التلفزيونية الحكومية "روسيا-كولتورا".
    الشركاء الإعلام الدوليون في المسابقة: وكالة الأنباء والإذاعة سبوتنيك، وكالة الأنباء أسكانيوز، شركة إندبندنت نيوز، وكالة أنباء نوتيميكس، وكالة الأنباء آنا، قناة وموقع آر تي،  شنغهاي يونايتد ميديا غروب (SUMG)، موقع صحيفة تشاينا ديلي، الموقع الإلكتروني ذا بابير، الشبكة الإعلامية الميادين، وكالة الأنباء برينسا لاتينا، وكالة الأنباء نيوز 1، الموقع الإلكترونيDBW، الموقع الإخباري برازيل247.

    الشركاء المختصين في المسابقة: مجلة "ناشيونال جيوغرافيك روسيا"، موقع رشان فوتو، موقع فوتو ستودي رو، مدرسة التصوير "أكاديميا فوتوغرافي"، الموقع الإخباري يونغ جورناليستيس، مجلة فوتوارجينتا، كلوفوتوجورناليستي نيو دلهي، مجلة Enfoque Visual، مجلة لف مغازين، مهرجان كشريك دولي فوتون.

    انظر أيضا:

    افتتاح معرض الفائزين بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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