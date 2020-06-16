بالفيديو... ظريف يلتقط أنفاسه بعد خلع الكمامة خلال استقباله في موسكو

التقطت كاميرات وسائل الإعلام الروسية مقطع فيديو للحظة وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى المكان المحدد للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وأظهر مقطع الفيديو وصول ظريف مرتديا الكمامة الطبية حيث استقبله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دون أن يضع كمامة.

وبعد دخولهما إلى قاعة المفاوضات قام ظريف بخلع الكمامة مبديا ارتياحه وسعادته من هذه الخطوة.

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني في إطار اللقاء الثنائي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وناقش وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، عبر الإنترنت الوضع في إدلب والحاجة إلى رفع العقوبات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أنه من الضروري استمرار المشاورات بين روسيا وإيران حول عملية أستانا المتعلقة بسوريا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا.