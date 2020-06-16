لافروف: محاولات واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران غير شرعية وبلا آفاق

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن خطط الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران مصيرها ألا تتحقق، فهي تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي.

وقال لافروف عقب لقائه مع نظيره الايراني: " أنا واثق أنه بغض النظر عن أن أي طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة مستعد لمعارضة خطط الولايات المتحدة، فإن هذه الخطط ليس من المقرر أن تتحقق، لأنها تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني في إطار اللقاء الثنائي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وناقش وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، عبر الإنترنت الوضع في إدلب والحاجة إلى رفع العقوبات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أنه من الضروري استمرار المشاورات بين روسيا وإيران حول عملية أستانا المتعلقة بسوريا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا.