مقاتلات أمريكية ترافق حاملات الصواريخ الروسية بالقرب من حدود البلدين

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات "إف – 22" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، رافقت حاملات الصواريخ الروسية من طراز "تو-95 إم إس" بالقرب من الحدود الروسية - الأمريكية.

ووفقا لبيان صادر عن الدفاع الروسية نفذت أربع قاذفات استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الروسية تحليقا دوريا في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر تشوكوتسكي وبيرينغوف وأوخوتسك، بالإضافة إلى شمال المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الرحلة استغرقت 11 ساعة.

وأضاف البيان: "تجري القوات الجوية الروسية دوريات منتظمة في منطقة القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والبحر الأسود وبحر البلطيق بما يتفق مع القواعد الدولية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات الطيارين الروس تتم بما يتفق تماما مع القواعد الدولية.