هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية تزيل القيود على تطبيق تلغرام

أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات في روسيا "روسكوم نادزور" بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، إزالة المتطلبات الخاصة بحظر تطبيق المحادثة "تلغرام".

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة: "نحن نقيّم بشكل إيجابي تصريحات مؤسس تلغرام حول التصدي للإرهاب والتطرف. بالاتفاق مع مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية، تزيل هيئة الرقابة الفدرالية الروسية متطلبات الحد من استخدام تلغرام".

كما أشارت الوكالة إلى استعدادها للتعاون مع جميع شركات الإنترنت لمكافحة انتشار المعلومات الإرهابية والمتطرفة والترويج للمواد الإباحية بين الأطفال والترويج للانتحار والمخدرات.

وتابع البيان: "في الوقت الحاضر، نتعاون مع شركات الإنترنت الروسية والأجنبية ​​بإزالة 2500 محتوى يحفز على السلوك الانتحاري​​، و1300 محتوى يدعو للتطرف والإرهاب، و800 محتوى يدعو لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى 300 محتوى يتضمن صور إباحية موجهة للقاصرين".

وفي نبسان / أبريل 2018، حجبت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية تطبيق التواصل "تلغرام" في روسيا بعد رفض إدارة الشركة إعطاء أجهزة الاستخبارات الروسية رموز التشفير الخاصة بالتطبيق.