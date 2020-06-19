لأول مرة... بوتين يعرض مكتبه "السري" في الكرملين للصحفيين...فيديو

تم تصميم الجزء الداخلي للغرفة بألوان زاهية، على الحائط - صورة لبطرس الأول.

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة مكتبه "السري" في المبنى الأول للكرملين. في السابق، كانت أبواب هذه القاعة مغلقة أمام الصحفيين.

وقال الرئيس الروسي إنه كان في مكتبه الشخصي خلال مقابلة على القناة التلفزيونية "روسيا -1".

وقال بوتين للصحفيين: "هناك غرفة طعام وغرفة استرخاء. لكنني لم أطبخ أي شيء هناك، لذلك...هناك جو عمل".

تبين أن الجزء الداخلي من الغرفة كان بألوان فاتحة، وعلى الحائط - صورة لبطرس الأول. بالقرب من طاولة الرئيس، يمكن رؤية رسومات الأطفال والحرف اليدوية التي تم إرسالها إليه كهدية.