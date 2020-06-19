بيسكوف: بولندا قد تشكل تهديدا لروسيا إذا وفرت أراضيها للبنية التحتية لحلف شمال الأطلسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بولندا قد تشكل تهديدا لروسيا، فقط في حالة وضع أراضيها رهن البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للقناة الأولى بالتلفزيون الروسي: "بولندا نفسها بالكاد يمكنها أن تشكل تهديدًا لروسيا. ولكن كدولة مستعدة لتوفير أراضيها للبنية التحتية العسكرية لدول ثالثة أو لمنظمة مثل حلف شمال الأطلسي، فإن هذا يشكل تهديدًا لنا".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن موسكو كانت على الدوام تحذر من خطورة زحف البنية التحتية للناتو نحو الحدود الروسية.

وقال بيسكوف: "أنتم تعلمون موقف روسيا حول عدم مقبولية وخطورة زحف البنية التحتية للناتو نحو حدودنا. هذا الأمر غير مواتي بالنسبة لنا، ويدفعنا نحو اتخاذ تدابير لضمان سلامة أراضينا".

يأتي هذا في وقت أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصرفات حلف الناتو على الحدود الروسية والبيلاروسية تحمل طابعا استفزازيا صريحا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك، اليوم الجمعة: "لقد أولينا اهتمامنا (خلال المفاوضات) للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والأنشطة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، وخاصة في دول البلطيق وبولندا. إن أعمال الحلف هذه استفزازية بشكل علني وتؤدي إلى مزيد من تفتيت المجال الأمني ​​الأوروبي".