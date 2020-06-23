بوتين يشكر ميرضيايف على قدومه إلى موسكو لحضور العرض العسكري بمناسبة عيد النصر

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن شكره لنظيره الأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف على قدومه إلى موسكو لحضور العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، مشيراً إلى العلاقة الفريدة بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، مرحباً بضيفه: " أنا مسرور جدا لرؤيتكم، شكرا لكم على حضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر، حضور العرض العسكري.. من دواعي سروري أن وحدات القوات المسلحة الأوزبكستانية، على ما أعتقد 75 شخصا، ستسير غداً في موكب في موسكو، في الساحة الحمراء. هذه علامة واضحة جدا على علاقاتنا الحليفة المتميزة".

ولفت بوتين أنه يعلم أنه في 9 مايو/ أيار افتتح ميرضيايف العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في طشقند، مشيراَ "في هذا الصدد، بالطبع، لا يسع المرء ألا أن يتذكر أنه إبان الحرب ذهب مليوني شخص من أوزبكستان إلى الجبهة".

وأشار الرئيس الروسي أيضًا إلى أن أوزبكستان خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى استقبلت الناس من جميع جمهوريات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ووفقا له، تم نقل عدد كبير من المصانع الصناعية إلى أوزبكستان، التي بدأت العمل لصالح الجبهة "من العجلات" مباشرة.

وقال بوتين "كل هذا هو تاريخنا المشترك وإنجازنا المشترك وانتصارنا المشترك".

كما لفت بوتين أيضا إلى أن روسيا وأوزبكستان تتطوران بشكل مستقل اليوم، ولكن تربطهما علاقات استراتيجية وتحالفية فريدة، مضيفاً أن التعاون يجري في مجالات الاقتصاد والخدمات الاجتماعية وفي مجال مكافحة الإرهاب، وتتعاون القوات المسلحة، والتعاون مستمر أيضاَ في المجال الإنساني في مجال التعليم والثقافة.