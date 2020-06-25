الكرملين يعلق على رفع علم المثليين فوق مبنى السفارة الأمريكية في موسكو

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بشأن معلومات عن رفع علم المثليين جنسيا، فوق مبنى السفارة الأمريكية، بأن أية مظاهر لدعاية العلاقات الجنسية غير التقليدية بين القاصرين في روسيا غير مقبولة.

موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف بهذا الصدد: "نحن من الكرملين لا نرى مبنى السفارة الأمريكية ، هذا أولاً، ولكنني على يقين من أن وزارة الخارجية في بلادنا تستطيع أن ترى هذا، وأعتقد أن وزارة الخارجية لاحظت ذلك. وعلى أية حال، إن أية دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، وما إلى ذلك (بين القاصرين) في بلدنا محظورة قانونا".

ووفقا لتقارير إعلامية، تم يوم الخميس تعليق علم "قوس قزح" بمبنى السفارة الأمريكية دعما لمجتمع المثليين، ولكن تمت إزالته فيما بعد.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا في عام 2013 يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال. ويواجه الروس العاديون غرامات تصل إلى 5000 روبل [ما يعادل 90 دولارا]، والمسؤولين حتى 50 ألف روبل [ما يعادل 700 دولار] وعقاب أشد يصل للملايين للهيئات والشركات، على هذه الدعاية "باستخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت".

وفي الوقت نفسه، أعلن بوتين في أكثر من مناسبة أن لا أحد ينتهك حقوق مجتمع المثليين في روسيا.