بوتين يوقع مرسوما يتعلق بالمدة اللازمة للحصول على الجنسية الروسية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مرسوما جديدا يتعلق بالمدة اللازمة للحصول على الجنسية الروسية من تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة.

وبموجب المرسوم الجديد، سيتم النظر في طلب الحصول على الجنسية الروسية أو التخلي عنها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق.

على أن يتم التحقق من الأوراق الثبوتية للحصول على الجنسية الروسية في مدة تصل للشهرين.

يذكر بأن الرئيس الروسي كان قد وقع، في وقت سابق، على مرسوم يتعلق بتبسيط الإجراءات للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية للحصول على الجنسية الروسية.

ويسمح التعديل بتقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية دون شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية، كما ألغى التعديل الجديد شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في روسيا وتأكيد وجود مصدر دخل قانوني للمواطنين العديمي الجنسية الذين كانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفييتي السابق، والذين يعيشون في بلدان الجمهوريات السوفييتية السابقة دون أن يحصلوا على جنسية تلك الجمهوريات بعد الانهيار.