الخارجية الروسية: موسكو تدرس اقتراح ترامب للمشاركة في قمة مجموعة السبع

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تدرس عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع الكبار"جي 7".

وقال ريابكوف في حوار عبر الانترنت مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "الدعوة محل اهتمام. نحن بالطبع ندرس ما اقترحه الرئيس الأمريكي. لكن أود أولاً أن أشير إلى ظروف عابرة مهمة للغاية من وجهة نظرنا. الأولى في رأينا التراجع المطرد لـ" مجموعة الـ7" كهيكل، والتي أوجدت في وقت ما حلولا للعديد من المشاكل الدولية الهامة في مختلف المجالات من الاقتصاد إلى القضايا الرئيسية لحل النزاعات. مجموعة

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه بشكل عام، هناك أشكال أخرى أكثر أولوية بالنسبة لروسيا، من بينها "مجموعة العشرين الكبار"، والتي وفقا لموسكو هي الشكل الأكثر ديمقراطية وشمولية، بالإضافة إلى" بريكس".

السبع ليست هي نفسها كما كانت من قبل، إنها انعكاس للعمليات الموضوعية للتكوين متعدد الأقطاب".

وأضاف ريابكوف: "أعتقد أن مجموعة "السبعة"، كما تم عرضها من الجانب الأمريكي، تعكس وجهة نظر أحادية الجانب إلى حد ما للمشكلات، فقط لأنه لا توجد الجمهورية الصينية من بين المدعوين إلى هذه المجموعة".