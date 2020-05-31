ترامب يعلن تأجيل قمة "السبع الكبار" إلى سبتمبر وينوي دعوة روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيتم تأجيل قمة مجموعة السبع إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، مؤكدا أنه يخطط إلى دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للمشاركة في القمة.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض: "أفاد الرئيس ببعض الأخبار عن اجتماع مجموعة السبع....سيتم تأجيل القمة إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، ويخطط لدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند".

في السياق، أعلنت الحكومة الألمانية أمس السبت، أن المستشارة أنغيلا ميركل رفضت المشاركة بالقمة التي كان من المقرر إجراؤها بواشنطن نهاية حزيران/ يونيو.

يذكر أن ترامب كتب بوقت سابق على تويتر أنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبار على الرغم من وباء "كوفيد - 19" "في المواعيد المحددة أو نحو ذلك".

يشار إلى أن مجموعة الدول "الثمانية الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.