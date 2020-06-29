الكرملين ينفي الادعاءات الأمريكية بشأن "مؤامرة" بين روسيا وطالبان ويصفها بالكاذبة

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن أسفه لما نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن مزاعم وجود "مؤامرة" بين روسيا وحركة "طالبان".

وقال بيسكوف بهذا الصدد: "أولا، هذه الادعاءات كاذبة، وثانياً، إذا استمرت الهيئات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في مساءلة الرئيس، فإنني أقترح التركيز على التصريحات ذات الصلة للرئيس ترامب، الذي قيم هذه المنشورات".

وأضاف قائلا: "ثالثا، يمكننا ببساطة التعبير مرة أخرى عن أسفنا لأن واحدة من أكبر وسائل الإعلام العالمية في كثير من الأحيان لا تتردد في نشر الكذب المطلق، الذي بالطبع لا يدعم سمعتها العالية ومكانتها".

© REUTERS / TOM BRENNER ترامب: المخابرات وجدت التقارير عن مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين غير موثوقة البيت الأبيض أمس الأحد، أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد أبلغ بشأن عرض روسيا مكافآت لاستهداف جنود التحالف الدولي في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض تعليقا على تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز": "الرئيس ونائبه لم يطلعا على تقارير عن عرض روسيا مكافآت لمسلحين لاستهداف جنودنا بأفغانستان".

وأشار البيان إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" تتعامل بشكل غير دقيق مع المعلومات.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سرا على مسلحين مرتبطين بحركة "طالبان" مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام.