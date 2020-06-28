ترامب ينفي إطلاعه على معلومات حول تمويل روسيا لهجمات على قوات أمريكية في أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، على النفي الذي أصدره البيت الأبيض حول عدم اطلاع الرئيس أو نائبه على معلومات حول تمويل روسيا لهجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

القاهرة - سبوتنيك. وغرد ترامب على (تويتر)، "لم يطلعني أحد أو يخبرني أنا، ولا نائب الرئيس (بنس) ولا كبير الموظفين (مارك ميدوز) حول الهجمات على قواتنا في أفغانستان من جانب الروس حسبما أبلغ مصدر مجهول صحيفة نيويورك تايمز للأخبار الزائفة"، على حد تعبيره.

وتابع، "الجميع ينكر ذلك، ولم تكن ثمة هجمات كثيرة علينا"، مضيفا" لم تنتهج إدارة أمريكية الشدة مع روسيا مثلما فعلت إدارة ترامب"، واصفا تقرير الصحيفة بأنه "ربما قصة زائفة أخرى".

ونفى البيت الأبيض اليوم الأحد، أن يكون الرئيس دونالد ترامب أبلغ بشأن عرض روسيا مكافآت لاستهداف جنود التحالف الدولي في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض تعليقا على تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز": "الرئيس ونائبه لم يطلعا على تقارير عن عرض روسيا مكافآت لمسلحين لاستهداف جنودنا بأفغانستان".

وأشار البيان إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" تتعامل بشكل غير دقيق مع المعلومات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سرا على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام.