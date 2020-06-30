ما المبلغ الذي يتقاضاه حبيب خلال ظهوره أمام الجمهور

كشف علي عبد العزيز، مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، عبر "تويتر" عن المبلغ الذي يتقاضاه حبيب خلال مشاركته في المناسبات العامة وظهوره أمام الجمهور.

وقال عبد العزيز إن المبلغ الذي نُشر سابقاً في مجلة فوربس 78 ألف دولار غير صحيح، مشيرا إلى أن حبيب يتقاضى على الأقل 300 ألف دولارخلال المشاركة الواحدة.

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) June 30, 2020

وفي 25 حزيران / يونيو الجاري، تصدر المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عامًا قائمة الأشخاص الأكثر نجاحا في روسيا تحت سن الأربعين حسب مجلة "فوربس".

والجدير بالذكر، أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا.