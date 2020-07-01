بوتين يدلي بصوته على التعديلات الدستورية... فيديو

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مركز الاقتراع في مبنى أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة موسكو للتصويت على التعديلات الدستورية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيصوت على التعديلات الدستورية في مركز الاقتراع، وليس عن بعد.

وحول ما إذا كان الرئيس سيرتدي قناعا طبيا وقفزات عند توجهه للتصويت، أوضح بيسكوف: "سيصوت الرئيس بحيث لا يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر".

وبدأت عملية التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا بتاريخ 25 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 تموز/ يوليو، وقد تم تمديد فترة التصويت لمدة أسبوع من أجل تقليل الاحتكاك بين المصوتين نظرا لخطورة الوضع الوبائي.