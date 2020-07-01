الرئيس الروسي يقترح تهيئة الظروف للقاء جميع أطراف الصراع في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في قمة حول سوريا مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بآفاق العملية السياسية، يجب تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية بنشاط في إطار اللجنة الدستورية في جنيف. ومن المقترح دعم هذه العملية ومساعدة المشاركين على الاجتماع وبدء حوار مباشر والبدء في وضع معايير لأجهزة الدولة السورية في المستقبل".

وقال بوتين: "بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات جديدة، والغرض منها بطبيعة الحال هو الرغبة في خنق اقتصادي للجمهورية العربية السورية. لذلك، من المهم الآن التفكير في كيفية ترتيب توفير المساعدة الإنسانية ودعم الشعب السوري".

كما دعا بوتين خلال القمة إلى التفكير، في ظروف العقوبات وكيفية إنشاء مساعدات إنسانية لسوريا من "خلال القنوات المناسبة"، مشيرا إلى أنه على الرغم من حاجة الشعب السوري للمساعدة والدعوة الأخيرة من الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في سياق الوباء، اتخذت كل من واشنطن وبروكسل قرارات بتمديد القيود المفروضة على دمشق.

هذا وعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا قمة فيديو حول سوريا، اليوم الأربعاء، والتي كانت من المفترض أن تعقد في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا. كما أكد الرئيس الروسي استعداده لزيارة طهران بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.