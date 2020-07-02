روسيا تبدأ تصدير عقار لعلاج المصابين بكورونا وسط اهتمام عالمي بالمنتج

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة "خيمرار" الروسية لصناعة الأدوية، أن روسيا صدرت عقار "أفيفافير" إلى بيلاروسيا في يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع تسليمه إلى كازاخستان في المستقبل القريب.

وأضاف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في بيانه "تم تسليم الدواء إلى 35 أقليما في روسيا، كذلك وصل المنتج الروسي إلى جمهورية بيلاروسيا، وسيتم تسليمه إلى كازاخستان قريبا".

وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، هناك مفاوضات جارية حول تصدير عقار "أفيفافير" لعدد من دول أمريكا اللاتينية، كما تهتم دول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم بالمنتج الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أقرت عقار "أفيفافير" كأول دواء محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبند جديد في سجل الدواء الوطني.

​ وصادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.

ينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية أمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أية آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.