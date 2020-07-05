كاميرات توثق عفوية بوتين داخل قصر الكرملين

وثقت كاميرات المراقبة، عفوية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داخل في قصر الكرملين.

ويظهر الفيديو كيف يمشي الرئيس الروسي في إحدى ممرات القصر الرئاسي ويقوم برمي العملة في الهواء ثم يلتقطها كأنه يؤدي لعبة "طرة نقش" ثم يكمل طريقه.

يذكر أن الرئيس الروسي كان قد عرض لأول مرة مكتبه "السري" في المبنى الأول للكرملين، في السابق، كانت أبواب هذه القاعة مغلقة أمام الصحفيين.

تبين أن الجزء الداخلي من الغرفة كان بألوان فاتحة، وعلى الحائط - صورة لبطرس الأول. بالقرب من طاولة الرئيس، يمكن رؤية رسومات الأطفال والحرف اليدوية التي تم إرسالها إليه كهدية.